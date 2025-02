Porto, espluso Eustaquio per reazione su Paredes: cosa è successo

Altra svolta importante nella gara tra il Porto e la Roma con i portoghesi che restano in 10 per l’espulsione di Eustaquio

Passano solamente 6 minuti dall’inizio del secondo tempo e il Porto resta in 10 uomini. Dopo una revisione al VAR, infatti, Letexier ha deciso di espellere Eustaquio per un colpo rifilato a Paredes.

Il numero 6 del Porto, dopo una spallata dell’argentino, ha rifilato una manata al petto al 16 giallorosso. Una volta tornato dall’on field review l’arbitro ha ammonito anche Leandro Paredes.

Per quanto riguarda questo cartellino giallo, nonostante non sia previsto il VAR per le ammonizioni, si giustifica per il fatto di essere conseguente a un gesto che si concretizza nella stessa circostanza che porta al rosso. Una situazione analoga si è verificata in Empoli–Milan con Marianucci e Gimenez.

Cartellino che è molto pesante per l’argentino perché Paredes era diffidato e quindi non potrà giocare l’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Roma, annullato il 3-1 di Shomurodov per fuorigioco

Al 59′ la Roma va sul 3-1 con la rete di Eldor Shomurodov su assist di Dybala, autore di una doppietta stasera. La rete, però, viene annullata per fuorigioco del centravanti giallorosso.