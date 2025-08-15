Rinascita, speranza e sogni: ecco il Polissya, gli avversari della Fiorentina in Conference League

Conosciamo il Polissya, gli avversari della Fiorentina per i playoff di Conference League. Una squadra che pochi anni fa non esisteva

Sulla strada della Fiorentina verso la League Phase di Conference League ci sarà il Polissya. Il club ucraino ha infatti eliminato il Paksi ai playoff, e ha una storia tutta particolare. Dopo le difficoltà finanziarie che portarono il club a scomparire nel 2004-05, la società venne rinfondata nel 2016.

Da quel momento è iniziata una vera scalata verso la storia. Tornati in Perša Liha quindici anni dopo l’ultima volta nella stagione 2019-20, i gialloverdi festeggiarono la prima storica promozione in Prem”jer-liha soltanto tre anni dopo.

L’allenatore ha già affrontato la Fiorentina in carriera. Parliamo di Ruslan Rotan, che da giocatore riuscì anche a segnare un gol all’Artemio Franchi con la maglia del Dnipro nell’Europa League 2013/14. Ora l’ex centrocampista sogna in grande con il suo Polissya: “È l’avversario più forte che potessimo incontrare, ma si tratta di esperienza. Sulla carta sono i favoriti, ma in una partita vera tutto potrebbe cambiare“.

Il principale pericolo per la squadra di Pioli sarà sicuramente Oleksiy Gutsulyak. Attaccante classe ’97, nell’ultima stagione ha segnato 12 gol. In questa ha già aperto il conteggio, con la rete contro il Santa Coloma nell’andata del secondo turno preliminare. Quarto miglior marcatore della storia del club, ora sogna di portare il Polissya per la prima volta alla fase finale di una competizione europea.

Non solo una squadra

Il calcio per dare una speranza a una città tormentata dalla guerra. Il progetto del Polissya va oltre il terreno di gioco, e affonda le proprie radici direttamente nel cuore della comunità. A cominciare dall’incremento dell’accesso giovanile allo sport: oggi più di 2000 bambini praticano calcio a Žytomyr. Un numero che più che quadruplicato nel giro di cinque anni, grazie anche alla costruzione di varie strutture sportive in città.

Ma non è tutto. Nel dicembre 2023, il club gialloverde ha avviato una campagna di beneficenza per finanziare l’apertura di un centro per adolescenti sfollati e orfani, offrendo supporto psicologico e sociale in una delle fasi critiche della guerra. L’obiettivo finale del progetto era quello di consentire loro di adattarsi alle nuove condizioni di vita e ridurre gli effetti dello stress causato dagli eventi traumatici, sognando un futuro diverso.

Il percorso del Polissya

La strada che porterà il Polissya ad affrontare la Fiorentina per il playoff di Conference League è cominciata già a fine luglio. Nel secondo turno di qualificazione, gli ucraini hanno infatti rimontato gli andorrani del Santa Coloma, cancellando la sconfitta nel match d’andata con un bel 4-1 al ritorno.

Contro il Paksi, invece, la strada verso i playoff ha rischiato di complicarsi improvvisamente. La vittoria per 3-0 nel match d’andata, grazie ai gol di Andriyevskyi, Beskorovaynyi e Lednev aveva di fatto steso il tappeto rosso ai gialloverdi. Al ritorno gli ungheresi sono tornati a sognare con Szabó e Toth, prima della rete di Talles Costa a consegnare agli ucraini l’ennesimo appuntamento con la storia, fissato tra il 21 e il 28 agosto, con il sogno di volare per la prima volta alla fase finale di una competizione europea.