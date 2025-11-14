Wiśniewski: “Squalifica con la Polonia? Non conoscevo il regolamento”

La rivelazione del difensore dello Spezia, Przemyslaw Wiśniewski, in merito alla prossima gara contro l’Olanda

La Polonia si prepara a sfidare l’Olanda nella penultima giornata di qualificazione al Mondiale 2026. Lewandowski e compagni si trovano attualmente al secondo posto del girone G, con ben 13 punti conquistati in sei giornate. Tre in meno proprio rispetto alla formazione di Koeman.

Tra i convocati del CT Urban c’è anche il difensore dello Spezia Przemyslaw Wiśniewski, protagonista di un curioso retroscena alla vigilia della gara contro la Nazionale orange. Il classe 1998, infatti, non potrà prendere parte al match a causa dei due cartellini gialli rimediati contro Finlandia e Lituania, poi costati la squalifica al calciatore di proprietà del club ligure.

Una situazione che ha colto di sorpresa anche l’ex Venezia, come rivelato ai microfoni di TVP Sport: “Sono rammaricato per l’ammonizione con la Lituania, è un po’ il sogno di tutti affrontare una squadra come l’Olanda. Prima dell’ultima partita non sapevo che due cartellini gialli avrebbero comportato una squalifica, credevo fossero tre”.

La precisazione sul regolamento: “Non lo conoscevo bene perchè non ero mai stato in Nazionale, motivo per cui non avevo mai avuto modo di approfondirlo. Se l’avessi saputo prima avrei prestato maggiore attenzione, avevo sbagliato di pochi millimetri e quindi ho dovuto usare le mani”. Di seguito le dichiarazioni complete, riprese da spezia1906.com.

Wiśniewski: “Non mi aspettavo di giocare subito”

Le parole del difensore dello Spezia, Przemyslaw Wiśniewski: “Non mi aspettavo di giocare subito. Sono contento della fiducia che mi ha dato il nostro CT, ho dimostrato il mio valore. Lo conoscevo già, anche se non ci vedevamo da quattro anni”.

Sulla gara contro l’Olanda: “Sarà una gara simile a quella di Rotterdam, loro saranno arrabbiati. È una squadra forte, ma noi non dovremo avere paura”. Intanto, il calciatore polacco, pensa già al rientro in vista dell’ultimo match del girone, contro Malta, il prossimo 17 novembre.