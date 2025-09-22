Oggi il Napoli annuncia il rinnovo di Politano: firma fino al 2028

L’esterno italiano rinnova il suo contratto con il Napoli

Il Napoli, nella giornata di oggi (martedì 23), ufficializzerà il rinnovo di contratto di Matteo Politano.

L’esterno italiano, che ha un ruolo centrale all’interno dell’undici titolare di Antonio Conte, firmerà un contratto fino al 2028.

Il classe 1993, in 238 partite con la maglia del Napoli, ha messo a segno 34 gol e ha fornito 35 assist.

Nel corso della sua carriera, oltre alla maglia del Napoli, ha vestito anche quelle di Inter, Roma, Sassuolo, Pescara e Perugia.