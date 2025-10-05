Napoli, infortunio per Politano: problema muscolare contro il Genoa
Ancora un infortunio in casa Napoli nel match contro il Genoa. Dopo Lobotka, out anche Politano: problema muscolare per l’ex Inter
Dopo Lobotka, si ferma anche Matteo Politano durante Napoli-Genoa. Antonio Conte costretto alla seconda sostituzione causa infortunio, con l’ex attaccante di Inter e Sassuolo costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema muscolare. Al suo posto è entrato Kevin De Bruyne, grande escluso della formazione titolare.
Le condizioni del classe ’93 andranno valutate anche in ottica Nazionale. Gennaro Gattuso aveva infatti incluso il numero 21 degli azzurri nella lista dei convocati per le sfide contro Estonia e Israele.