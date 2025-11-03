Le parole dell’attaccante del Napoli, Matteo Politano, in vista della gara di Champions League contro l’Eintracht Francoforte

“Sappiamo che abbiamo un’ottima occasione per rifarci dalla sconfitta contro il PSV, dove abbiamo preso una bella batosta. Loro sono una squadra fisica che verrà per cercare risultato, dobbiamo essere bravi a ritrovare energie e cercare di scendere in campo per mettere la partita subito sul piano giusto”.

Così Politano ha commentato la gara che spetta a lui e ai suoi compagni in Champions League martedì 4 novembre alle 18:45 contro l’Eintracht Francoforte.

Match che sarà già molto importante visto che gli azzurri hanno conquistato 3 punti in 3 partite e si trovano attualmente al 23esimo posto nel super girone europeo.

“Energie? Veniamo da tante partite di fila, giocare ogni tre giorni non è semplice. C’è dispendio di energie fisiche e mentali. Ma dobbiamo cercare di vincere. Sono due anni che la squadra cerca di dare il massimo per questa maglia“,ha poi aggiunto il giocatore in vista della gara.

Politano ha poi aggiunto sul momento della squadra: “Infortunio di De Bruyne e passaggio al 433? Per me è cambiato poco, mi pesa non segnare ma io mi metto a disposizione sempre. Ringrazio il mister per darmi sempre l’opportunitò di giocare tanto. Per la squadra dipende dai giocatori con cui scendiamo in campo, ma quello lo decide il mister. Quest’anno avremo bisogno di tutti, chi viene da fuori ha bisogno di tempo per ambientarsi. Il livello si sta alzando sempre più. Quella degli infortuni non è una scusa, ma la verità“.

Per concludere con un commento su Spalletti come nuovo allenatore della Juventus: “Ritrovare Spalletti? Sono decisioni che spettavano a lui, noi pensiamo al Napoli. Lui ha fatto la sua scelta, io sono contento per lui ma pensiamo a noi stessi”.