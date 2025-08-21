Polissya-Fiorentina, Kean espulso per una gomitata a un avversario

Rosso diretto per Moise Kean: la ricostruzione dell’accaduto

La Fiorentina resta in dieci alla fine del primo tempo contro il Polissya, nella partita valida per l’andata del playoff di Conference League.

Moise Kean è stato infatti allontanato dal campo con un rosso diretto, per una reazione violenta in seguito a una provocazione di un avversario.

Il centrale del Polissya Sarapiyy ha infatti tirato i capelli al giocatore viola, che ha reagito con una gomitata intenzionale.

La Fiorentina giocherà quindi tutto il secondo tempo in inferiorità numerica, arrivandoci in vantaggio per 0-2.

Un rosso e un (quasi) gol: la partita di Kean

Ancora una volta, nel bene e nel male, Moise Kean è grande protagonista di questo esordio stagionale della Fiorentina. L’attaccante ci ha messo 8 minuti per sbloccare il match con un tiro dalla distanza, con un bel gol che formalmente non gli è stato attribuito, perché il pallone ha rimbalzato prima sul palo e poi sulla schiena del portiere avversario prima di finire in rete.

Non è durata ancora molto la sua partita, perché a fine primo tempo, col risultato sullo 0-2 dopo il raddoppio di Gosens, è caduto nel tranello di Sarapiyy, che lo ha evidentemente provocato tirandogli i capelli. Inevitabile il cartellino rosso dopo la sua reazione con una gomitata, tanto che Kean è uscito dal campo senza protestare. L’arbitro non ha visto invece il gesto del difensore avversario, su cui non è intervenuto nemmeno il Var in un secondo momento.

LEGGI ANCHE: Fiorentina, Ferrari: “Siamo ai dettagli per il rinnovo di Kean”