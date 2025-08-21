Polissya-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della gara del playoff di Conference League d’andata tra il Polissya e la Fiorentina

Comincia la stagione della Fiorentina di Stefano Pioli. I viola, infatti, tra pochi minuti affronteranno il Polyssia nell’andata dei playoff di Conference League.

Per Stefano Pioli questa sarà la prima partita ufficiale sulla panchina dei toscani dal suo ritorno.

Il ritorno, poi, è in programma per giovedì prossimo, 28 agosto, in casa della Fiorentina.

Viola che nel weekend giocheranno anche la prima partita della Serie A della prossima stagione contro il Cagliari.

Le formazioni ufficiali di Polissya-Fiorentina

POLISSYA (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Chobatenko, Sarapii, Korniichuk; Andryievski, Babenko, Lednev; Hutsuliak, Filippov, Nazarenko. Allenatore: Ruslan Rotan.

A disposizione: Volynets, Ulihanets, Talles Costa, Beskorovainyi, Joao Vialle, Karaman, Andre Goncalves, Mykytiuk, Haiduchyk.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Stefano Pioli.

A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Kospo, Kouadio, Marì, Viti, Fortini, Richardson, Mandragora, Parisi, Fazzini, Sabiri, Braschi, Dzeko.

Dove vedere Polissya-Fiorentina in streaming e TV

La gara tra Polissya e Fiorentina, valida come l’andata dei playoff di Conference League, sarà visibile su SkySport. Lo streaming sarà disponibile sull’app di DAZN.