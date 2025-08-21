Tutto facile per la Fiorentina: Polissya battuto 3-0

Comincia con una vittoria la nuova stagione della Fiorentina

Inizia come meglio non poteva la stagione della Fiorentina, che vince e convince al primo impegno ufficiale.

La squadra di Stefano Pioli ha battuto per 3-0 in trasferta gli ucraini del Polissya, nell’andata del playoff di Conference League.

Decisivi l’autogol di Kudryk e il gol di Gosens nel primo tempo e quello di Gudmundsson nel secondo. Risultato che avvicina in maniera significativa i viola alla fase campionato della Conference League.

Sarebbe la quarta partecipazione consecutiva alla terza coppa europea, dopo una semifinale e due finali negli ultimi tre anni.

Polissya-Fiorentina 0-3, la partita

Sin da subito è parso evidente il divario tra le due squadre, col risultato che si è sbloccato dopo 8 minuti, con un autogol propiziato da un bel tiro da fuori di Moise Kean. Primo tempo che è finito col risultato di 0-2 dopo la rete di Gosens, ma con Kean espulso per una reazione violenta su un difensore avversario (qui la ricostruzione dell’accaduto).

Episodio che non ha cambiato le sorti della partita, chiusa da Gudmundsson con lo 0-3 al 69′. La squadra di Pioli è ora a un passo dal passaggio del turno, per cui basterà perdere con non più di due gol di scarto nel ritorno della prossima settimana.