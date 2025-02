Venezia, Pohjanpalo neanche in panchina contro l’Udinese: il giocatore è sempre più vicino al Palermo

Pohjanpalo non convocato per la partita con l’Udinese: sempre più vicino il passaggio al Palermo.

Una notizia dalle formazioni ufficiali arriva da Venezia: il centravanti finlandese Joel Pohjanpalo non è stato convocato per la sfida di oggi contro l’Udinese.

Una scelta che sembra essere un presagio, considerando l’avanzamento della trattativa che porterà l’attaccante a vestire la maglia del Palermo. Il giocatore, da tempo al centro di voci di mercato, è ormai pronto a lasciare il Venezia dopo una prima parte di stagione non priva di difficoltà.

Il club ha trovato un accordo con i rosanero, con il trasferimento di Pohjanpalo che appare ormai questione di giorni. La decisione di non convocarlo per la partita contro l’Udinese è vista come un passo decisivo verso la chiusura dell’affare.

Il Palermo, con il suo ambizioso progetto, ha individuato in Pohjanpalo un rinforzo importante per il proprio attacco. Il centravanti finlandese, che vanta esperienza in Serie A, è pronto a contribuire alla causa dei rosanero, portando qualità e fisicità al reparto offensivo. La trattativa è ormai entrata nella fase finale e, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, il trasferimento ci concretizzerà nelle prossime ore.