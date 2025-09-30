Palermo, Pohjanpalo ritrova il Venezia: il Doge sfida il suo passato

Pohjanpalo con la maglia del Palermo (IMAGO)

Per la prima volta Pohjanpalo sfiderà il Venezia: per lui non sarà una partita come le altre

Duecentoquarantasei giorni. Tanto è trascorso dal 27 gennaio 2025: per Joel Pohjanpalo, quel giorno non è stato come tutti gli altri. Un lunedì che ha segnato il suo addio al Venezia, l’ultima volta in maglia arancioneroverde, nel derby pareggiato 1-1 contro Verona. Il volto segnato dalle lacrime a fine partita per salutare il Penzo e i tifosi del Venezia, dopo due anni e mezzo da protagonista assoluto. La chiusura di un capitolo per aprirne un altro, quello che rappresenta oggi il suo presente: il Palermo.

Otto mesi dopo quel 27 gennaio, Pohjanpalo ritroverà il Venezia sul suo cammino. E per lui non sarà una partita come tutte le altre. A Venezia Joel era diventato il Doge, grazie a 48 gol in 96 presenze e una promozione in Serie A in mezzo. Un album dei ricordi ricco di momenti, tanti vissuti in laguna. Perché mentre i compagni avevano deciso di vivere sulla terraferma, l’attaccante finlandese aveva scelto l’isola.

Un veneziano acquisito, che aveva scelto di vivere in zona San Polo e frequentare i vicoli unici di Venezia. “Incoronato” nel giorno della promozione in Serie A, Pohjanpalo aveva conquistato i tifosi veneti, tra gol e birre bevute a bordocampo nel post partita.

Da Venezia a Palermo: il trasferimento di Pohjanpalo

Ricordi che per 90 minuti Pohjanpalo metterà da parte, quando entrerà in campo stasera al Barbera. Lì dove per la prima volta aveva conquistato i tifosi del Palermo, ma da avversario con la maglia del Venezia. Era il 15 marzo 2024: prima il finlandese sigla un doppietta, poi esce dal campo accompagnato dalla standing ovation dei 27mila tifosi palermitani.

“Li ricorderò a lungo, uno dei momenti di cui sono più orgoglioso nella mia carriera” aveva detto allora Pohjanpalo. E quegli applausi sono tornati alla mente lo scorso gennaio, quando il Palermo ha bussato alla porta del Venezia per lui. Una lunga trattativa, conclusa con uno sforzo economico non indifferente per la Serie B da parte del club targato City Football Group. Cinque milioni di euro al Venezia e un ricco contratto al giocatore. “In Serie B avrei accettato soltanto il Palermo – raccontava Pohjanpalo nel giorno della presentazione – L’addio al Venezia è stato emozionante. Tutti sanno il rapporto che avevo costruito con Venezia e i veneziani, ma nel calcio e nella vita le cose cambiano velocemente”.

Pohjanpalo con la maglia del Venezia (IMAGO)

Il presente

Stasera, ore 20.30 allo stadio Renzo Barbera, Pohjanpalo ritroverà per la prima volta il Venezia da avversario. E lo farà dopo aver segnato tre gol nelle prime cinque partite stagionali, ma anche dopo aver colpito tre legni. L’ultimo a Cesena, dove il Palermo di Pippo Inzaghi (altro ex della partita, che nella conferenza pre partita ha ricordato con affetto la sua esperienza in laguna) non è andato oltre l’1-1.

Davanti ai 30.000 del Barbera i rosanero vogliono riprendere la propria marcia. Sia per il Palermo che per il Venezia, infatti, c’è un chiaro obiettivo in stagione: la promozione in Serie A. E i rosanero proveranno a raggiungerlo anche grazie ai gol di Pohjanpalo.