Carrarese-Palermo, segna Pohjanpalo: è il 20° gol in campionato

Pohjanpalo – IMAGO

Il finlandese sblocca Carrarese-Palermo con il 20° gol stagionale: una media da record.

Per il Palermo è sempre fattore Pohjanpalo. L’attaccante finlandese ha sbloccato la partita contro la Carrarese al 19esimo minuto, spiazzando Bleve da distanza ravvicinata su assist di Le Douaron.

Per Pohjanpalo è il 20esimo gol stagionale, sempre più capocannoniere della Serie B 2025-2026. I numeri del bomber rosanero sono da record: quinta partita consecutiva a segno (8 gol nelle ultime 8 partite), 20 reti in 28 partite (la media di un gol ogni 124 minuti) e 70 reti in Serie B (come Cristiano Lucarelli, Stefano Guidoni e Stefano Pettinari).

L’ultimo giocatore ad aver segnato almeno 20 gol in Serie B? Sempre lui, Joel Pohjanpalo. Nella stagione 2023-2024, con la maglia del Venezia, il finlandese mise a segno 22 reti.

Proprio i 22 gol segnati due stagioni fa sono il prossimo obiettivo del 31enne di Helsinki, giocatore chiave per il Palermo nella lotta promozione.