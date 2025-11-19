Secondo quanto riporta l’Equipe, Pogba è pronto a tornare in campo: il francese dovrebbe esordire con il Monaco nel week end

Forse, questa volta, sarà davvero Pogback. Secondo il quotidiano francese l’Equipe, Pogba potrebbe tornare in campo già il prossimo 22 novembre in occasione della sfida tra il Monaco e il Rennes.

L’ultima partita del francese risale al 3 settembre 2023, quando Pogba vestiva la maglia della Juventus. Successivamente il campione del mondo ha dovuto scontare la squalifica per doping e, dalla firma con il Monaco lo scorso luglio, ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici.

L’Equipe dona speranza ai tifosi del Monaco e al giocatore, pronto a riprendere la sua carriera in mano a 32 anni. Attualmente il club monegasco occupa la sesta posizione in Ligue 1.

A ottobre la squadra del Principato ha cambiato allenatore. Dopo 3 stagioni e 93 gare, Adi Hütter ha salutato il Monaco. Al suo posto, i monegaschi hanno scelto Sebastien Pocognoli.