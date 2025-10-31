Monaco, slitta ancora il rientro di Pogba: altro infortunio per il francese
Niente da fare per il rientro in campo di Paul Pogba: il francese è ancora fermo ai box con il Monaco per un altro infortunio
Non c’è pace per Paul Pogba, alle prese con un altro infortunio. Il centrocampista francese, arrivato in estate al Monaco dopo la sfortunata parentesi alla Juventus, non è ancora riuscito a esordire con la sua nuova squadra.
Sebastien Pocognoli, allenatore del club, aveva dichiarato dopo l’ultima gara di campionato contro il Nantes che il giocatore sarebbe potuto tornare nella lista dei convocati a breve.
Ma un infortunio alla caviglia riportato in allenamento nella giornata di venerdì 31 ottobre – secondo quanto riferito da RMC Sport – avrebbe fermato nuovamente Pogba.
Probabilmente non si tratta di nulla di serio, con l’ex Manchester United (tra le altre) che potrebbe rientrare per la partita contro il Lens di Ligue 1.
Niente convocazione dunque per il francese in vista della gara contro il Paris Fc.
Il francese ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2027 con il Monaco, che vorrebbe rivedere al più presto in campo il Campione del Mondo.