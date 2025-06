Il centrocampista francese ha firmato con il Monaco. Atteso il comunicato ufficiale del club del principato

Paul Pogba riparte dalla Francia e in particolare dal Monaco. Dopo la risoluzione contrattuale con i bianconeri nello scorso novembre, il campione del Mondo è pronto per tornare in campo.

Come avevamo raccontato, i contatti tra l’ex centrocampista della Juventus e il club francese erano stati positivi e la trattativa è arrivata alla chiusura.

Nella giornata di oggi, mercoledì 25 giugno, Pogba ha firmato il contratto.

Ora si attende il comunicato ufficiale.