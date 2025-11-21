Pogba nei convocati del Monaco, prima volta in una partita ufficiale dopo più di due anni
Prima convocazione col Monaco per Paul Pogba
Si avvicina finalmente il ritorno in campo di Paul Pogba, che ancora non ha mai esordito col Monaco dopo la firma di quest’estate.
C’è anche il suo nome, infatti, nell’elenco ufficiale dei convocati dei francesi per la partita contro il Rennes di Ligue 1.
Per il centrocampista è la prima convocazione in gare ufficiali dopo oltre due anni.
L’ultima volta, prima della squalifica, risale al 3 settembre 2023, quando scese in campo entrando al 62′ di Empoli-Juventus di Serie A.