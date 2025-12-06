Parteciperà al Mondiale da padrone di casa, ma Pochettino pensa già al futuro lontano dagli Stati Uniti

Sarà un Mondiale speciale, il prossimo, per gli Stati Uniti, che a distanza di 31 anni tornano a ospitare la competizione iridata. E sarà speciale anche per Mauricio Pochettino, Commissario Tecnico degli USA alla prima esperienza in un torneo tanto importante.

Dopo le avventure con Tottenham, PSG e Chelsea l’allenatore argentino avrà la possibilità di confrontarsi con una realtà mai vissuta nei precedenti anni di carriera, nonostante la mancanza del calcio di club – e nello specifico il campionato inglese – inizi a farsi sentire.

A margine dei sorteggi della fase a gironi della Coppa del Mondo, andati in scena al Kennedy Center di Washington, il 53enne ha infatti dichiarato: “Seguo molto la Premier League, è il campionato migliore al mondo. Certo che mi manca. Sono molto felice negli Stati Uniti, ma penso sempre al possibile ritorno. Mi piacerebbe tornarci“.

Nonostante tutto, però, il focus al momento non può che essere al prossimo Mondiale in casa: l’urna ha dato una mano agli Stati Uniti, motivo per cui Pochettino avrà la possibilità, se non l’obbligo, di andare avanti il più possibile.