Pochettino contro Pulisic: “Decido io chi ha bisogno di riposo, non sono un manichino”

Il commissario tecnico degli USA critica Christian Pulisic

Scontro aperto tra Pochettino e Pulisic. Il numero 11 del Milan aveva dato la disponibilità a giocare le due amichevoli previste contro Svizzera e Turchia, chiedendo di essere risparmiato per la Gold Cup, che per gli USA comincerà dalla sfida contro il Trinidad e Tobago.

L’ex allenatore del Tottenham non ha preso bene questa richiesta: “È vero che voleva venire per partecipare alle due amichevoli, ma per noi la Gold Cup è un torneo importante. Lo rispetto e lo capisco, ma non ho bisogno che lui capisca la nostra decisione. Io ho il mio ruolo, ho 53 anni e tanta esperienza nel calcio. I giocatori non devono capire o non capire. I giocatori devono ascoltare e seguire il nostro piano“.

Pochettino ha continuato rincarando la dose nei confronti del calciatore rossonero: “Non sta a loro dettarlo. Sta a noi valutare se un giocatore ha bisogno di riposo o no, perché abbiamo un gruppo di professionisti, medici sportivi e preparatori atletici della federazione, che possono valutarlo“.

L’allenatore argentino ha annunciato: “È stata una nostra decisione non includere Pulisic nelle due amichevoli. Il nostro piano originale era di portarlo a giocare non solo nelle due partite amichevoli, ma anche nella Gold Cup“.

“È il migliore giocatore? Che lo dimostri”

Mauricio Pochettino ha proseguito attaccando Pulisic e la stampa americana: “Voi dite che è il nostro miglior giocatore. Sì, è un buon giocatore, certo, ma deve dimostrarlo. Se gioca bene e se è il migliore è normale che abbia un posto in nazionale. Ma non è che se dice di voler giocare, di voler fare questo o quello allora deve essere così“.

Il CT degli USA ha concluso: “Io ho firmato il mio contratto con la federazione e sono il commissario tecnico. Non sono un manichino“.

USA, il calendario per la Gold Cup

Gli USA esordiranno nella Gold Cup nella notte tra il 15 e il 16 giugno, quando affronteranno Trinidad e Tobago. Successivamente, la squadra di Pochettino affronterà l’Arabia Saudita il 20 giugno e Haiti il 23.

L’obiettivo della Nazionale a Stelle e Strisce non può che essere quello di portare a casa il trofeo, sia per bissare il successo del 2021 che per preparare al meglio il Mondiale in casa, in programma per la prossima estate.