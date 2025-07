Bologna, trattativa avanzata con il Milan per il ritorno di Pobega

Il Bologna si avvicina al ritorno di Tommaso Pobega dal Milan: trattativa avanzata tra i due club.

Tommaso Pobega si riavvicina al Bologna. Dopo la stagione appena trascorsa in prestito dal Milan, il centrocampista friulano è pronto a proseguire la sua avventura in rossoblù anche per la prossima stagione. Nelle ultime ore i contatti tra le due società si sono intensificati e la trattativa è in fase avanzata, con l’obiettivo di chiuderla a breve.

Il centrocampista ha ancora due anni di contratto con i rossoneri: si lavora per il passaggio a titolo definitivo del classe 1999.

Il Bologna punta a trattenere Pobega per dare continuità al progetto tecnico e confermare la sua fisicità e capacità di ricoprire più ruoli nel centrocampo di Vincenzo Italiano.

I presupposti per l’intesa definitiva ci sono già e filtra ottimismo da entrambe le parti: l’accordo tra Milan e Bologna va verso la chiusura nei prossimi giorni.