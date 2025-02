I playoff di Serie B 2024/25 non sono certi: ecco cosa dice il regolamento

La stagione 2024/25 di Serie B entra nel vivo. Sale l’attesa per scoprire quali saranno le tre squadre promosse in Serie A. Due di queste, come sappiamo, vengono promosse direttamente, senza passare dai playoff.

A seconda del distacco tra terza e quarta, però, anche la terza può essere promossa direttamente in Serie A, evitando quindi di disputare i playoff e negando anche alle altre squadre, dalla quarta all’ottava posizione in classifica al termine del campionato, la possibilità di giocarli.

Nell’attuale stagione di Serie B potrebbe presentarsi questo particolare scenario. Sassuolo e Pisa si trovano al comando del campionato, con gli emiliani in vantaggio sui toscani. A inseguire c’è lo Spezia terzo con un vantaggio consistente sulla Cremonese, al momento quarta.

Scopriamo cosa dice il regolamento in merito alla disputa o meno dei playoff di Serie B.

Playoff Serie B: cosa serve per non giocarli

I playoff di Serie B sono una costante di ogni stagione. La certezza che si disputino, però, non c’è. C’è una situazione in cui anche la terza potrebbe essere promossa direttamente in Serie A insieme alla prima e la seconda classificata.

Il regolamento dice che se al termine delle 38 giornate di campionato la distanza tra la terza e la quarta è di almeno 15 punti i playoff non si disputeranno. Si giocheranno regolarmente, invece, se la stessa distanza è di 14 punti o inferiore.

Playoff Serie B: come funzionano

Gli spareggi di Serie B prevedono la disputa di tre fasi. Si inizia dal turno preliminare, in cui si affrontano la sesta classificata contro la settima e la quinta contro l’ottava, in una gara di sola andata. In caso di parità si disputeranno solo i tempi supplementari, al termine dei quali se non dovesse cambiare il risultato passerà al turno successivo la migliore classificata. Si prosegue con le semifinali. La terza affronterà la vincente della sfida tra sesta e settima, mentre la quarta giocherà contro la vincente tra quinta e ottava.

Le partite prevedono l’andata e il ritorno e in caso di parità dopo 180′ si tiene conto della differenza reti nelle due partite. In caso di ulteriore parità, non si disputano i tempi supplementari ma avanza la squadra meglio posizionata in classifica (non vale regola dei gol segnati in trasferta). Si arriva quindi alla finale, in un match di andata e di ritorno, giocato in casa della meglio classificata in campionato. In caso di parità di punti ottenuti, la partita va ai tempi supplementari e se non dovessero bastare a decretare il vincitore si andrà ai calci di rigore.