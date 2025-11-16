Qualificazione al Mondiale, la suddivisione provvisoria delle fasce per i playoff

L’Italia insegue la qualificazione al Mondiale. Ecco le quattro fasce provvisorie che compongono i playoff e le avversarie degli Azzurri

Per qualificarsi al Mondiale del 2026 l’Italia passerà quasi sicuramente dai playoff. Il primo posto nel girone I è escluso o quasi. Oggi, 16 novembre, gli Azzurri affronteranno la capolista del raggruppamento ossia la Norvegia.

Haaland e compagni hanno in tasca il pass per il Mondiale. Per ribaltare la situazione, i ragazzi di Gattuso dovrebbero battere la Norvegia 9-0.

Lo scenario è improbabile, quasi impossibile. Dunque, l’Italia si prepara ai playoff, fatali per gli Azzurri nelle due precedenti edizioni. L’Italia, infatti, non ha centrato la qualificazione alla Coppa del Mondo rispettivamente del 2018 e 2022 a causa delle sconfitte contro la Svezia nel 2013 e contro la Macedonia del Nord nel 2023.

Con una sola partita al termine dei gironi si stanno definendo le quattro fasce che comporranno la fase degli spareggi. Ecco la situazione provvisoria e le possibili avversarie dell’Italia.

Le quattro fasce

Ai playoff parteciperanno 16 squadre. Dodici di queste sono le seconde classificate dei gironi, inserite all’interno delle prime tre fasce in base alla posizione nel ranking FIFA di novembre 2025. Le altre quattro formazioni, inserite nella quarta fascia, sono le Nazionali non ancora qualificate al Mondiale che hanno vinto il loro girone della Nations League.

Il sorteggio abbinerà le squadre della prima fascia a quelle della quarta e le Nazionali della terza contro quelle del quarto gruppo. Infine, dopo lo scontro in semifinale, le vincitrici si affronteranno nella finale che assicurerà il passo per i Mondiali. Attualmente, le quattro fasce si comporrebbero così:

PRIMA FASCIA

ITALIA

Turchia

Polonia

Ungheria

SECONDA FASCIA

Scozia

Repubblica Ceca

Slovacchia

Albania

TERZA FASCIA

Macedonia del Nord

Islanda

Bosnia ed Erzegovina

Kosovo

QUARTA FASCIA

Galles

Romania

Svezia

Irlanda del Nord

La situazione dell’Italia e non solo

È bene sottolineare che la situazione è ancora da definire. Le fasce, infatti, sono provvisorie e basate sulle attuali posizioni delle Nazionali nei giorni di qualificazione al Mondiale del 2026.

Il Galles, inserito in quarta fascia per la vittoria del proprio girone della Nations League, potrebbe ancora qualificarsi direttamente alla Coppa del mondo. I britannici, infatti, occupano il terzo posto nel girone J a meno 2 dal Belgio capolista e a pari punti con la Macedonia del Nord. L’Italia, dunque, attende che gli scenari si facciano più chiari per capire quale sarà la prima tappa del proprio percorso verso il Mondiale americano.