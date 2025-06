Playoff Mondiali 2026, come funzionano? I dettagli

Come funzionano i playoff per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026

L’Italia perde contro la Norvegia nella 10ª giornata della fase a gironi per le qualificazioni al Mondiale FIFA previsto nel 2026.

Fatale un primo tempo disastroso in cui gli Azzurri di Luciano Spalletti non sono praticamente scesi in campo, subendo nell’arco di tutti i 45′.

A segno Sørloth, poi Nusa e anche Erling Haaland. Nulla da fare per la Nazionale Italiana.

Per evitare di non centrare la qualificazione al Mondiale per la terza edizione consecutiva, gli Azzurri dovranno quindi passare per i playoff.

Come funzionano i playoff per i Mondiali 2026

Le 12 seconde classificate dei gironi, insieme alle quattro migliori vincitrici dei gironi della UEFA Nations League 2024/25 che non si sono già qualificate, partecipano agli spareggi che si disputeranno a marzo 2026.

Queste 16 squadre saranno suddivise in quattro percorsi di spareggio da quattro squadre ciascuno. Ogni percorso prevede una semifinale e una finale a gara unica, con le vincitrici che si qualificano per il Mondiale.