Michel Platini si è espresso su un suo possibile ritorno alla Juventus e ha commentato l’offerta di Tether per acquistare il club

Michel Platini è tornato a parlare della Juventus e della sua situazione attuale, dall’offerta di Tether per acquistare il club alla risposta negativa di Exor.

“Non penso nulla, anzi sono orgoglioso che John Elkann abbia già respinto l’offerta, la vendita della Juventus è impossibile” ha dichiarato l’ex giocatore bianconero ai microfoni de Il Giornale.

Platini ha anche affrontato il tema di un suo possibile ritorno alla Juve, spiegando perché non ha accettato.

Di seguito le sue dichiarazioni.

Platini: “Juventus? Non si possono vendere emozioni, tifosi e tradizione”

Sulla risposta di Tether a Exor ha proseguito così: “La Juventus è la storia non soltanto del calcio italiano e internazionale: Juventus significa Agnelli, un fenomeno unico, quasi esclusivo che è nato oltre un secolo fa ed è destinato a proseguire. Dunque non si possono vendere emozioni, tifosi, tradizione e questo John Elkann lo sa benissimo“.

Sulla possibilità di tornare alla Juventus come presidente, ha concluso così: “Me lo chiedono ancora oggi. Ho riflettuto ma la mia famiglia ha priorità su tutto e a settant’anni non posso e non possiamo ricominciare un’altra esperienza anche se il richiamo è forte. Questo non significa che non starò vicino alla Juventus, la Juventus degli Agnelli, la Juventus di John Elkann“.