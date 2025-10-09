Platini: “Quando ho chiuso con la Juve non ho firmato un nuovo contratto perché ero stanco”

Le dichiarazioni di Michel Platini a Il Festival dello Sport di Trento

Giovedì 9 ottobre è iniziata l’ottava edizione de “Il Festival dello Sport“, che avrà luogo a Trento fino a domenica 12.

Quattro giorni interamente dedicati allo sport. In città sono presenti diversi atleti di qualsiasi disciplina, chiamati a raccontare la propria carriera. Non solo, perché tra gli ospiti ci sono anche molti ex atleti, che hanno scritto la storia del loro sport.

Per quanto riguarda il calcio, il primo grande protagonista salito sul palco è Michel Platini.

“Cosa mi piace dell’Italia? Mi sono piaciuti i gol che ho fatto (ride, ndr). L’anno scorso sono andato sulla cosa amalfitana. Quest’anno ho fatto Trento, Verona e voglio scoprire il Paese dei miei antenati. Conosci poco quando vai a Verona a giocare a pallone. Voglio scoprire questo Paese bellissimo. Domani mi fermo a Padova e poi vado a Venezia 2/3 giorni”, ha esordito.

L’intervento di Platini a Il Festival dello Sport

Platini a Il Festival ha fatto un tuffo nel passato: “È stata una vita un po’ bizzarra, speciale. Quando ho chiuso con la Juve, ho detto ad Agnelli ‘Sono stanco, non ne posso più’ e non ho firmato un nuovo contratto. Alle Juve sono costato poco perché ero svincolato. Dovevo andare all’Inter? È vero che avevo firmato con l’Inter 2 anni prima, ma gli stranieri non potevano venire e sono andato al Saint-Étienne e ho giocato lì. Qualche anno dopo ho chiamato l’Inter e ho detto che mi voleva la Juve, ma mi hanno detto che avevano già due stranieri“.

Poi continua: “La maglia più bella che ho indossato? Quella dove c’è il pallone. Ti diverti, fai gol, trovi un paese meraviglioso come l’Italia. Una persona speciale che ho incontrato? Sono troppe persone. Direi l’allenatore del Nancy, aveva un cuore e una passione per il gioco ed è stato quello che mi ha permesso di essere uomo sul campo. Poi direi il direttore generale della coppa del Mondo, mi ha aiutato a passare dal campo agli uffici. La più importante è stata però mio papà“.

Platini: “Non è bella la vita se non fai gol”

Platini ha continuato parlando degli ultimi anni della sua carriera: “A 32 anni ho detto basta. Ho vissuto un anno difficile perché ho avuto un infortunio. Ho preso delle pastiglie per un anno per camminare normalmente perché zoppicavo. È stato un momentaccio mentalmente. Ho deciso di non continuare. E dopo cominciavo a segnare meno gol… non è bella la vita se non fai gol“.

E infine un commento sul 2-0 della Francia contro la Spagna: “Siamo stati i primi a portare un trofeo e nella storia della Francia è stata una cosa importanti. Prima non si vinceva niente. Da quella partita la Francia è cambiata“.

