Pjanic: “Ho giocato per i migliori club del mondo, sono fiero del mio percorso”

Le parole di Miralem Pjanic ai microfoni di Sky Sport

Dopo una carriera lunga 19 anni, e condita da ben 13 trofei, Miralem Pjanic dice “addio” al calcio giocato. Questa mattina la lettera pubblicata sui suoi canali social, adesso le parole concesse ai microfoni di Sky Sport: “È stato un lunghissimo cammino, che mi ha riempito di sogni”.

L’ex Juve e Roma si dimostra grato a tutto ciò che in carriera è riuscito a conquistare: “Ho giocato per le più grandi squadre al mondo, quindi posso essere solo che orgoglioso e fiero del percorso”.

Tanti successi, ma anche i rimpianti fanno parte del percorso: “Penso alla Champions League, è stato sempre un sogno già da bambino, non sono riuscito a vincerla per poco. Anche questo fa parte dello sport, a volte si vince e altre si perde. Questo mi manca ma nel complesso ho vinto tanto e anche quello che volevo”.

Pjanic: “Rimarrò nel calcio, voglio aiutare le nuove generazioni”

Miralem Pjanic non ha dubbi sul suo futuro. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, il bosniaco ha voglia di aiutare la nuova generazione a raggiungere i propri sogni: “Adesso rimarrò sicuramente dentro al mondo del calcio, provando ad aiutare le nuove generazioni e a gestire la loro carriera“.

Continua: “Posso trasmettere tanto, non so ancora se diventerò direttore o agente, per adesso lavoro come procuratore. Ringrazio l’Italia e il mondo del calcio, spero di esser riuscito a dare anche gioie“.