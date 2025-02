Roma, Pisilli: “Due mesi fa la classifica era molto diversa”

Le parole di Niccolò Pisilli prima di Roma-Monza, partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A

Roma-Monza è la prima partita di Pisilli dopo il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029 con la Roma.

Il centrocampista giallorosso classe 2004, a margine della gara della sfida dello Stadio Olimpico, ha esternato le sue emozioni in un’intervista a Sky Sport.

Sul rinnovo e la sua crescita: “Per me questo rinnovo è il coronamento di un sogno. Adesso la parte più importante è il campo: bisogna essere bravi a resettare e concentrarsi solo sulla partita. Io cerco di dare il massimo, poi se un allenatore mi vede bene, sennò imparerò sempre qualcosa da tutti. Posso ringraziare gli allenatori che ho avuto finora perché mi hanno concesso sempre tanto spazio, soprattutto per essere un giovane“.

Sulla partita contro il Monza: “Oggi è molto importante: ci siamo detto che è fondamentale vincere, cercare i 3 punti a tutti i costi. Due mesi fa la classifica era molto diversa, adesso dobbiamo guardare partita dopo partita. In Europa l’obiettivo è arrivare più in là possibile, giocare gara dopo gara“.