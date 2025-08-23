Questo sito contribuisce all'audience di

Cagliari, Pisacane: “Piccoli? Mi dispiace, era una pedina importante. Ho chiesto 3 giocatori alla società”

Redazione 23 Agosto 2025
Fabio Pisacane (IMAGO)
La conferenza pre Cagliari-Fiorentina di Fabio Pisacane 

La Serie A riapre i battenti, e il nuovo Cagliari di Fabio Pisacane è pronto a scendere in campo per il suo esordio in campionato.

I rossoblù affronteranno la Fiorentina all’Unipol Domus: il fischio d’inizio è fissato per il pomeriggio del 24 agosto alle 18:30.

Alla vigilia del match lo stesso Pisacane ha tenuto la consueta conferenza stampa, parlando delle sensazioni della prima di campionato e del mercato del suo Cagliari.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

Cagliari, la conferenza stampa di Pisacane

L’allenatore del Cagliari si è detto emozionato per l’esordio in Serie A: “Se non ci fossero queste emozioni, sarebbe brutto. Il calcio ci impegna perché mettiamo tanta energia e queste gioie condiscono il tutto. Non nego che sia palese il sentimento forte per il debutto, ma saprò gestirla“.

Su Roberto Piccoli, ormai prossimo proprio alla Fiorentina: “Mi dispiace, era una pedina importante. Io ho chiesto tre giocatori alla società, ma vedremo.  Alleno i ragazzi che ho, mi gestisco la squadra che ho e cerco di tirare il meglio da ognuno di loro”

Piccoli con la maglia del Cagliari (IMAGO)
“Kilicsoy? Potrebbe partire dal primo minuto”

Sul nuovo acquisto Kilicsoy: “Semih è arrivato da poco, ha avuto una settimana in più per conoscere i compagni ma sono felice di com’è subentrato nell’ultima partita. Potrebbe partire dal primo minuto domani, il dubbio è anche il bello del mio lavoro. Sicuramente il nostro disegno tattico potrà essere con lui, Esposito o Borrelli da prima punta: sono contento di avere questi dubbi“. 

Infine, un punto sul mercato della sua squadra: “In attacco abbiamo abbondanza e in base a come vogliamo giocare dobbiamo metterli nella giusta condizione di rendere. In difesa siamo un po’ risicati: siamo in fase di completamento“.

 

 

 