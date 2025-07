Le parole del neo allenatore dei rossoblù Pisacane dopo il primo test della stagione in amichevole contro l’Ospitaletto, club di Serie C.

Il Cagliari ha dato il via alla stagione 2025/26. I primi 6 giorni del ritiro a Ponte di Legno, dove il club rossoblù sta svolgendo il ritiro, sono in andati in archivio.

Buona sensazioni, intensità e tanto entusiasmo sono gli elementi che non stanno mancando in Val Camonica.

Ottime basi per Fabio Pisacane sulle quali costruire la sua squadra.

L’allenatore classe 1986 ha parlato così a SkySport al termine dell’appuntamento amichevole contro l’Ospitaletto.

Cagliari, le parole di Pisacane dopo il test amichevole

Pisacane ha aperto parlando dei primi giorni di lavoro trascorsi: “Sono soddisfatto di questa prima settimana, la squadra mi ha stupito. Era un impegno da non prendere sotto gamba, sono felice perché la squadra sta cercando di mettere in pratica quello che proviamo. Il primo giorno sono stato molto chiaro, il concetto del modulo è superato. Al netto dei carichi abbiamo cercato di mettere la squadra nelle migliori condizioni”.

Sull’ambiente rossoblù, che Pisacane conosce molto bene: “Ho conosciuto dieci anni fa questa gente, non c’è cosa più bella di far sentire la gente rappresentata da noi. Faccio tesoro di quello che ho vissuto e mi hanno insegnato da calciatore”.

Pisacane continua: “Sarà piacevole, l’emozione maggiore l’ho provata quando è arrivata l’ufficialità ma uno poi la deve lasciare alle spalle. Non si vive di ricordi”. Sulla scelta della società di puntare su di lui: “E’ una grande responsabilità per me, se dovessimo fallire ci penseranno due volte a rifare la stessa scelta”.

Sulla persona che cerca di essere nelle vesti di allenatore: “Metaforicamente sono come i calciatori. Se la società non avesse avuto coraggio con me, come potrei poi averlo io ora con i miei giocatori?“. Sul nuovo arrivo in attacco: “Borrelli? Ha voglia di spaccare il mondo. Ha caratteristiche simili a Pavoletti e chissà che non possa essere il Pavoletti del futuro”. Su Folorunsho: “Non mi sbilancio, dovete chiedere ad Angelozzi”.