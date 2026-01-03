Pisacane sull’aggressione al fratello: “Non è in pericolo, tanto spavento per tutta la famiglia”

Dopo l’aggressione subita da suo fratello Gianluca, Fabio Pisacane ha rassicurato circa le sue condizioni di salute

Nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 gennaio, il fratello di Fabio Pisacane Gianluca è rimasto coinvolto in un’aggressione. Il tutto è avvenuto nei Quartieri Spagnoli, a Napoli, dove la famiglia possiede un locale.

L’allenatore del Cagliari, impegnato venerdì sera nella sfida contro il Milan, ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Instagram. “Come riportato da diversi organi di stampa, questa notte mio fratello Gianluca è stato coinvolto in un’aggressione, rimanendo ferito da alcuni colpi di arma da fuoco”.

“Stava rientrando a casa, aveva appena chiuso il locale di famiglia ai Quartieri Spagnoli dopo un’altra giornata di lavoro. Volevo intanto rassicurare tutti sulle sue condizioni: non è in pericolo di vita, ha riportato delle ferite alla gamba, ma sta bene compatibilmente all’esperienza che ha vissuto. Tanto spavento, ovviamente, per lui, per tutta la nostra famiglia”, ha aggiunto Pisacane circa lo stato di salute di suo fratello.

Sul padre, che in un primo momento sembrava essere coinvolto nell’aggressione, ha poi ammesso: “Non è stato aggredito. In queste ore ho ricevuto tanti messaggi e telefonate, ringrazio davvero tutti per la solidarietà e l’affetto”.