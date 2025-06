Doppio colpo del Pisa: presi Vural e Lusuardi dal Frosinone

Doppio colpo del Pisa per prepararsi al ritorno in Serie A: presi İsak Vural e Mateus Lusuardi dal Frosinone

Grazie a un ottimo campionato di Serie B, terminato al secondo posto con 76 punti, la prossima stagione il Pisa disputerà di nuovo la Serie A dopo 34 anni.

Per frasi trovare pronti, i nerazzurri stanno lavorando sul mercato in entrata, con l’obiettivo di costruire una squadra adeguata alla categoria.

A questo proposito, il Pisa ha preso İsak Vural e Mateus Lusuardi dal Frosinone. Le operazioni per portare Vural e Lusuardi in Toscana costeranno in totale 5 milioni di euro.

Il difensore centrale brasiliano classe 2004 – cresciuto nel Criciúma – ha preso parte a 12 partite di Serie B nella stagione appena terminata. Ha disputato invece 23 gare di campionato Vural, di cui 14 da titolare.