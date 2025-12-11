Pisa e Verona, riaperte le trasferte: sospeso il divieto

Il Ministero dell’Interno accoglie l’istanza di Lega e club. Riconosciuto il “concreto ravvedimento” dopo gli scontri di ottobre.

Finisce in anticipo il provvedimento restrittivo per le tifoserie di Hellas Verona e Pisa. Il Ministero dell’Interno ha deciso di sospendere con effetto immediato il divieto di trasferta che era stato imposto lo scorso 21 ottobre in seguito ai disordini avvenuti in Toscana.

La decisione del Viminale arriva in risposta all’istanza di riesame presentata dalla Lega Serie A, supportata dalle richieste dei due club. Nel nuovo decreto viene sottolineato come le società abbiano preso atto dell’errata condotta delle proprie tifoserie, impegnandosi formalmente a mitigare i rischi per gli impegni futuri. Un ruolo decisivo è stato giocato dalle relazioni delle Questure di Verona e Pisa.

A pesare sulla scelta di revocare lo stop è stato anche il fatto che entrambe le tifoserie abbiano già scontato tre giornate effettive di divieto di trasferta.

Alla luce di questi elementi, il Ministero ha ritenuto attenuato il pericolo di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica, disponendo la sospensione degli effetti del provvedimento di chiusura dei settori ospiti e del divieto di vendita dei biglietti ai residenti nelle province di Verona e Pisa.

Il comunicato

La vicenda era nata nel pre-gara della 7ª giornata di Serie A. La mattina del 18 ottobre, intorno alle 11:30, le due tifoserie erano entrate violentemente in contatto in via Piave, a poche ore dal fischio d’inizio di Pisa-Hellas Verona. Quegli scontri, che avevano costretto la Polizia a intervenire con cariche di alleggerimento e l’uso di lacrimogeni, avevano portato alla mano pesante del Viminale con lo stop di tre mesi. Un provvedimento che oggi viene archiviato grazie alla buona condotta dimostrata nelle settimane successive:

Il Ministero dell’Interno dichiara: “È disposta la sospensione degli effetti del provvedimento di chiusura dei settori ospiti degli impianti sportivi dove le società “Hellas Verona”‘ e “Pisa” disputano gli incontri in trasferta, nonché il divieto della vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi, per gli stessi incontri e per il medesimo periodo, nei confronti delle persone residenti nelle Provincie di Verona e Pisa”.

“I Prefetti di Firenze, Milano, Napoli, Cremona, Lecce, Cagliari, Genova e Udine la cui provincia è interessata dalle rimanenti gare in trasferta dell’Hellas Verona e del Pisa nell’ arco temporale fino al 21 Gennaio 2026, provvedono all’attuazione del presente decreto” conclude.