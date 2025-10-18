Pisa-Verona, le formazioni ufficiali
Il sabato della settima giornata di Serie A si apre con due match salvezza. Oltre alla sfida tra Lecce e Sassuolo, si giocherà quella tra Pisa e Verona
I nerazzurri devono ripartire dopo la brutta sconfitta per 4-0 incassata a Bologna nell’ultima giornata e cercano la prima vittoria in campionato per abbandonare l’ultimo posto in classifica.
Anche il Verona si trova in zona retrocessione, con soli 3 punti fatti nelle prime 6 partite, uno solo in più degli avversari odierni.
Anche i gialloblù cercano la prima vittoria in questo campionato, ma solo una delle due squadre potrà trovarla.
Le formazioni ufficiali
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Nzola. Allenatore: Gilardino
VERONA (3-5-2) Montipò; Nuñez, Nelsson, Valentini; Cham, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti
Dove vedere Pisa-Verona in tv e streaming
La partita della settima giornata di Serie A si giocherà oggi, sabato 18 ottobre, all’Arena Garibaldi di Pisa, con calcio d’inizio alle 15:00.
La gara sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su DAZN, oltre che in tv sul canale 214 di Sky per gli aderenti al servizio “Zona DAZN”.