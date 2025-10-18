Pisa-Verona, le formazioni ufficiali

Questo sito contribuisce all'audience di

Redazione 18 Ottobre 2025
Nzola, Pisa (imago)

Il sabato della settima giornata di Serie A si apre con due match salvezza. Oltre alla sfida tra Lecce e Sassuolo, si giocherà quella tra Pisa e Verona

I nerazzurri devono ripartire dopo la brutta sconfitta per 4-0 incassata a Bologna nell’ultima giornata e cercano la prima vittoria in campionato per abbandonare l’ultimo posto in classifica.

Anche il Verona si trova in zona retrocessione, con soli 3 punti fatti nelle prime 6 partite, uno solo in più degli avversari odierni.

Anche i gialloblù cercano la prima vittoria in questo campionato, ma solo una delle due squadre potrà trovarla.

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Nzola. Allenatore: Gilardino

VERONA (3-5-2) Montipò; Nuñez, Nelsson, Valentini; Cham, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti

Paolo Zanetti, Hellas Verona (credit: Mirko Barbieri)

Dove vedere Pisa-Verona in tv e streaming

La partita della settima giornata di Serie A si giocherà oggi, sabato 18 ottobre, all’Arena Garibaldi di Pisa, con calcio d’inizio alle 15:00.

La gara sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su DAZN, oltre che in tv sul canale 214 di Sky per gli aderenti al servizio “Zona DAZN”.