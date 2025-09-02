Pisa, ufficiale Raul Albiol: il comunicato del club

Ufficiale l’arrivo di Raul Albiol al Pisa: il comunicato del club toscano

Il Pisa ha il suo nuovo difensore di esperienza. Raul Albiol torna in Italia dopo la sua esperienza dal 2013 al 2019 con il Napoli e quella dal 2019 al 2025 con il Villareal, di cui era capitano.

Il difensore centrale classe 1985, campione del Mondo nel 2010 e due volte campione d’Europa con la Spagna, sbarca in Serie A al termine di una trattativa raccontata minuto per minuto.

Profilo di esperienza e leadership per una squadra neopromossa come il Pisa di Alberto Gilardino, che può trovare in lui un aiuto per i giovani calciatori.

Di seguito riportiamo il comunicato del club nerazzurro toscano, che ha iniziato la stagione di Serie A con u pareggio contro l’Atalanta e una sconfitta di misura contro la Roma.

Pisa, ufficiale Albiol: il comunicato

“Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raul Albiol, difensore classe 1985. Difficile riassumere in poche righe la carriera di un Campione capace di lasciare un segno indelebile in squadre come Real Madrid, Napoli, Valencia e Getafe, collezionando vittorie e trofei“.

“Senza dimenticare la Coppa del Mondo FIFA e i 2 Campionati Europei conquistati con la maglia roja della Nazionale spagnola. Un’avventura sportiva straordinaria che adesso fa tappa sotto la Torre Pendente con addosso il nerazzurro del Pisa Sporting Club. Benvenuto Raul!“