Pisa-Udinese, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Pisa-Udinese, match valido per la 3ª giornata di Serie A.
Si torna nuovamente all’Arena Garibaldi dopo la prima giornata di questo campionato. Il Pisa ospita l’Udinese per uno dei due match di domenica 14 settembre alle 15:00.
La squadra di casa arriva dalla sconfitta casalinga rimediata contro la Roma, nello 0-1 del 30 agosto, prima della sosta nazionali. Il gol di Soulé decide la partita per i giallorossi.
Gli ospiti, invece, arrivano galvanizzati dal prestigioso successo ottenuto a San Siro contro l’Inter: la rete di Iker Bravo regala il successo ai bianconeri.
A circa un’ora dal match, le formazioni ufficiali di Gilardino e Runjaic.
Le formazioni ufficiali di Pisa-Udinese
PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Touré, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. All. Gilardino
UDINESE (3-5-2): Sava, Solet, Bertola, Kristensen; Kamara, Zemura, Atta, Karlström, Piotrowski; Iker Bravo, Davis. All. Runjaic
Dove vedere Pisa-Udinese in TV e streaming
Il match tra Pisa e Udinese, in programma domenica 14 settembre alle 15:00, si giocherà all’Arena Garibaldi. La partita potrà essere seguita in diretta streaming su DAZN.