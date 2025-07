Pisa-Troilo, indizio social del padre? La situazione

Messaggio criptico del padre di Mariano Troilo sui social. Lo aspetta il Pisa? Le ultime

Mariano Troilo continua a piacere al Pisa, come raccontato nei giorni scorsi. Il club nerazzurro neopromosso in Serie A ha messo gli occhi sul difensore argentino classe 2003 ed è al lavoro per portarlo alla corte di Alberto Gilardino.

Il calciatore del Club Atlético Belgrano in Primera Division Argentina, nelle ultime ore, è diventato protagonista anche sui social.

Colpa del… padre! Sebastian Troilo, infatti, ha pubblicato sui propri profili social un’una foto della maglietta biancazzurra numero 37 del figlio, accompagnandola con un messaggio che lascia spazio a pochi dubbi.

View this post on Instagram A post shared by @gianlucadimarzio.com

“Grazie mille figliolo per ogni momento condiviso, hai sempre lasciato tutto per questi colori. Ti amo!“, sono state le parole del papà di Mariano Troilo.

Il Pisa continua a lavorare per l’argentino e papà Sebastian lancia un messaggio. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, però, non è ancora stato trovato l’accordo tra i due club.