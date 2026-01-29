Matteo Tramoni, Pisa (imago)

Il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, ha annunciato che Tramoni rimarrà in nerazzurro

Niente reunion con Pippo Inzaghi per Matteo Tramoni, che non si trasferirà al Palermo in questi ultimi giorni di mercato. Ad annunciarlo è stato il presidente del Pisa Giuseppe Corrado, direttamente in conferenza stampa.

Corrado ha definito le voci su Tramoni “una telenovela di gennaio“, aggiungendo: “Siamo abituati a non rispondere alle parole banali. Ho letto la disanima nella quale era scritto che il giocatore sarebbe rimasto. Bene, è vero. In casi come questi correre dietro a illazioni, supposizioni, non va fatto.

Ho letto notizie di fantasia assoluta, con un effetto destabilizzante, che irritano il nostro direttore generale, come accadde la scorsa stagione, quando ci dettero in caduta libera in Serie B. Il 2 febbraio finisce il calciomercato, e definiremo le ultime entrate e uscite. Poi entrerete nel merito. Non anticipiamo con parole che potrebbero destabilizzare altre società. Adesso, energie sulla partita con il Sassuolo. Un turno importante per gli incroci“.

Sempre sul mercato, parlando di Stojilkovic, Corrado ha aggiunto: “Dovrebbe esserci già sabato. Non ci saranno problemi di transfer. Se disponibile, si siede in panchina”.