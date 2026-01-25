Pisa, si riavvicina Stojilkovic del Cracovia

Contatti in corso tra Pisa e Cracovia per l’attaccante classe 2000 di nazionalità svizzera: adesso il suo profilo è più vicino.

Il Pisa si riavvicina a Filip Stojilkovic, attaccante svizzero classe 2000 del Cracovia. Non si tratta di un nome nuovo, dal momento che il club toscano aveva già iniziato a trattare per questo profilo alcuni giorni fa, come raccontato.

Adesso, però, il suo nome è più vicino e sono in corso i contatti tra il Pisa e il Cracovia per cercare l’accordo.

Stojilkovic è un attaccante centrale, in questa stagione ha messo a segno 7 reti e 3 assist in 18 partite con il Cracovia. Qualità e numeri che potrebbero fare comodo a Gilardino per continuare a inseguire la salvezza.