Pisa-Stojilkovic, il Cracovia ha dato il via libera per le visite: domani l’arrivo in Italia
Un nuovo attaccante in arrivo per il Pisa: il Cracovia ha autorizzato Stojilkovic a effettuare le visite mediche con i nerazzurri
Continua la ricca campagna acquisti del Pisa, che in questo mese di gennaio punta a rinforzare la rosa di Alberto Gilardino in modo da poter risalire la classifica e uscire dalla zona retrocessione.
Tre fin qui gli acquisti ufficiali dei nerazzurri – Durosinmi, Bozhinov e Loyola – a cui si aggiungerà presto anche Filip Stojilkovic.
L’attaccante svizzero, infatti, ha ricevuto il via libera dal Cracovia – club proprietario del cartellino – per sottoporsi alle visite mediche con i toscani e nella giornata di mercoledì viaggerà verso l’Italia.
Gilardino potrà dunque contare presto su un nuovo bomber per risolvere il problema gol: in questa stagione il classe 2000 ha infatti segnato 7 gol in 18 presenze nel campionato polacco.