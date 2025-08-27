Pisa, terminata la prima parte di visite mediche di Stengs | VIDEO

Manca solo l’annuncio ufficiale per l’arrivo di Calvin Stengs al Pisa

Calvin Stengs è arrivato in Italia e si è sottoposto alla prima parte delle visite mediche di rito per diventare un nuovo giocatore del Pisa.

L’olandese ha svolto le visite al centro medico Isokinetic di Bologna e dovrebbe ora svolgere un ulteriore controllo.

Quanto alla formula dell’operazione, come già raccontato, il club toscano ha raggiunto un accordo col Feyenoord per un prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro.

Di seguito le immagini della sua uscita al termine delle visite mediche.

