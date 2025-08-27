Alla scoperta di Stengs, il talento olandese al Pisa per rilanciarsi

Cresciuto nell’AZ Alkmaar con Koopmeiners, dopo le esperienze in Belgio, Francia e Olanda è pronto a dire la sua in Serie A

Il Pisa ha piazzato due colpi importanti nell’ultima settimana di calciomercato. Uno è il talento brasiliano classe 2006 Lorran, l’altro è Calvin Stengs, che in Serie A con il club toscano punta a rilanciarsi al meglio nei massimi campionati europei. Arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro dal Feyenoord, Stengs inizierà il prima possibile a lavorare agli ordini di Alberto Gilardino.

Rilanciarsi, appunto. Perché un’estate fa il classe 1998 era uno dei simboli del Feyenoord di Arne Slot – che di lì a poco avrebbe conquistato la Premier League alla prima stagione con il Liverpool – segnando otto gol (uno in Champions League) e servendo 17 assist in tutte le competizioni. Il suo nome era finito anche sul taccuino della Lazio per sostituire Luis Alberto, ma alla fine il giocatore rimase in Olanda.

Porte girevoli, di questo e fatto il calcio. E la carriera di Stengs ne è costernata. Già dagli inizi. Assieme a Koopmeiners, uno dei prospetti più interessanti usciti dal settore giovanile dell’AZ Alkmaar, club con cui gioca 113 partite, segnando 24 gol e servendo 22 assist. Da lì la scelta, nel 2021, di approdare in Francia, al Nizza. In Ligue 1 non trova la stessa continuità (32 presenze in due stagioni), e lo stesso capita in Belgio, all’Anversa, dove però vince coppa e campionato.

E così appunto è il Feyenoord a riportarlo in patria, per rilanciarsi. Come raccontato prima, con Slot ci riesce. Con l’Olanda segna una tripletta nell’ottobre del 2023 contro Gibilterra. Dopo una stagione nella quale ha sfiorato il titolo (vinto dal PSV) da protagonista, arriva un infortunio al ginocchio che lascia Stengs lontano dal campo da settembre a novembre del 2024. Quindi la ricaduta alla coscia prima e alla caviglia, per altri tre mesi trascorsi in infermeria (da febbraio a maggio). In estate, la scelta di partire, direzione Serie A, per tentare di imporsi nuovamente.

Esterno o trequartista: come Stengs può inserirsi nel Pisa

Per Stengs il calcio è un fatto di famiglia. Infatti, la compagna del calciatore, Beu, è figlia di Frank De Boer, ex calciatore dell’Ajax e che da allenatore si è seduto sulla panchina dell’Inter. In un’intervista a DHNet, Beu ha rivelato che “Si parla di calcio quando ci sono le visite a casa, ma non è l’unico argomento”.

Mancino che predilige giocare a destra, avendo così capacità di rientrare per tentare la giocata verso la porta, Stengs, dopo avere iniziato la carriera come esterno d’attacco, negli ultimi anni si è spostato sempre più verso il centro del campo.

Così, al Pisa, il calciatore potrebbe agire o come uno dei due calciatori dietro il centravanti nel 3-4-2-1, oppure da seconda punta nel caso in cui Gilardino dovesse optare per il 3-5-2.