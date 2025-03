D’Angelo: “Ricordiamo che hanno una vittoria a tavolino” dichiara l’allenatore dei liguri, “Spero di allungare” risponde Inzaghi

Pisa-Spezia. Sarà lotta fino alla fine per la promozione in Serie A. Al momento, la classifica di Serie B vede la squadra nerazzurra godere di un vantaggio di cinque punti rispetto allo Spezia (che però ha lo scontro diretto a favore).

Un tema che non può non ripresentarsi a ogni conferenza stampa pre-partita. Ed è accaduto anche questa settimana, prima della ripresa del campionato.

Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Spezia-Brescia, D’Angelo rispondendo a una domanda proprio riguardo alla rincorsa ai toscani, ha dichiarato: “Fino a questo momento sono stati più bravi di noi perché ha più punti. Ma dobbiamo ricordare che sul campo ne avrebbero solo tre di punti di vantaggio: sono cinque in seguito alla vittoria a tavolino con il Cittadella”.

Ma cosa era successo? Lo scorso 27 agosto, il Pisa ha ottenuto il successo per 0-3 a tavolino al “Tombolato”, poiché i padroni di casa avevano fatto scendere in campo un giocatore non presente nella distinta (Desogus). La partita sul campo era terminata con il risultato di 1-1. Una precisazione, quella proprio dell’ex allenatore nerazzurro, alla quale Inzaghi ha risposto.

Inzaghi: “Ci avevano dato poco credito”

All’indomani delle dichiarazioni di D’Angelo, è stato il turno di Inzaghi. All’allenatore è stato infatti chiesto un commento nel corso delle dichiarazioni della vigilia di Cosenza-Pisa.

Nello specifico l’allenatore del Pisa non ha risposto direttamente al collega, lanciando comunque un segnale.

“Noi giochiamo per avere pressioni, giochiamo per vincere. Probabilmente all’inizio qualcuno ci aveva dato poco credito. Ora ci siamo guadagnati questa classifica. Ci auguriamo di aumentare, se possibile, i punti di distacco”.

Tornando al campo, lo Spezia darà il via alla trentunesima giornata di Serie B, ospitando il Brescia. Il Pisa andrà in scena sabato 29 marzo, in casa del Cosenza.