Pisa, offerta per Jamil Siebert del Fortuna Düsseldorf

Il Pisa cerca rinforzi in difesa: offerta per Jamil Siebert, classe 2002 di proprietà del Fortuna Düsseldorf. La situazione

Si muove il mercato in entrata del Pisa: i nerazzurri hanno presentato un’offerta per Jamil Siebert, difensore di proprietà del Fortuna Düsseldorf.

Il classe 2002 è stato protagonista anche con la Nazionale U21 della Germania nell’Europeo di categoria, dove ha raccolto tre presenze complessive.

Nell’ultima annata in 2.Bundesliga, conclusa al sesto posto in classifica, invece, Siebert ha collezionato 21 presenze, mettendosi in mostra con tre assist.