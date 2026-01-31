Le scelte ufficiali di Gilardino e Grosso

Dopo l’anticipo dell’Olimpico tra Lazio e Genoa (terminato 3-2), il sabato di Serie A valevole per la 23esima giornata si apre con la sfida tra Pisa e Sassuolo.

Distanziate di 12 punti in classifica, i nerazzurri sono alla ricerca di un successo che manca dallo scorso 7 novembre. I neroverdi, invece, vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta contro la Cremonese nell’ultimo turno di A.

Calcio d’inizio alle ore 15.

Di seguito le scelte ufficiali.

Pisa-Sassuolo, le formazioni ufficiali

PISA (3-4-2-1): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. Allenatore: Alberto Gilardino.

A disposizione: in attesa

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.

A disposizione: in attesa

Dove vedere Pisa-Sassuolo in diretta tv e streaming

La gara tra Pisa e Sassuolo, match in programma sabato 31 gennaio alle ore 15, sarà visibile in diretta tv e streaming su DAZN.