Pisa-Sassuolo, Muric stende Durosinmi ma non è rosso: il motivo

Succede di tutto alla Cetilar Arena a poco più di 10 minuti dalla fine: Muric stende Durosinmi, ma non è rosso: il motivo

Si scaldano gli animi alla Cetilar Arena dopo il 79esimo minuto. Sul risultato di 3-1 a favore del Sassuolo, Aebischer tenta un lancio lungo per cercare Durosinmi. L’attaccante del Pisa è steso da Muric, portiere del Sassuolo, che non trova il pallone.

L’arbitro, Alberto Ruben Arena, immediatamente assegna il fallo in attacco, punendo un colpo di mano dell’attaccante del Pisa, il quale intanto è soccorso dallo staff medico.

Richiamato all’on field review, tra le proteste del Pisa, e con Grosso che nel frattempo, valutando la possibile espulsione, aveva mandato a scaldare Turati, Arena ha decretato il fuorigioco. Durosinmi, infatti, al momento del lancio aveva una punta del piede davanti.