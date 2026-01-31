Ritorna dal primo minuto e segna subito: Berardi trascina il Sassuolo a Pisa

Il numero 10 ha guidato gli uomini di Grosso al ritorno dal primo minuto dopo l’infortunio

Otto partite. Tanto era rimasto fuori Domenico Berardi in seguito al problema alla coscia. Otto partite nelle quali il Sassuolo aveva ottenuto una sola vittoria, contro la Fiorentina, oltre a quattro sconfitte e tre pareggi.

Settimana scorsa trenta minuti giocati, subentrando dalla panchina, nella vittoria contro la Cremonese. Quindi, Fabio Grosso è tornato a schierarlo dal primo minuto, in occasione della partita contro il Pisa alla Cetilar Arena, e il risutlato si è visto.

Berardi è stato decisivo nel successo per 3-1 del Sassuolo, contribuendo a portare tre punti che permettono ai neroverdi salire a quota ventinove punti in classifica.

Al venticinquesimo minuto, Domenico Berardi ha condotto e finalizzato un contropiede in seguito a un intervento di Muric e Muharemovic su Meister. Una finta sul destro a beffare Angori, quindi con il destro ha battuto sul primo palo Scuffet.

126 gol in 326 partite: i numeri di Berardi in Serie A

Con questo gol Berardi porta l’ammontare di gol in Serie A a 126 in 326 partite (con 86 assist serviti), una media stellare per la bandiera e capitano del Sassuolo.

Tutta l’esperienza del classe 1994 è stata a servizio del Sassuolo. E in due occasioni, sempre nel primo tempo a Pisa, ha sfiorato il vantaggio. Prima con il destro ha buttato di fuori il cross di Laurienté dalla sinistra, quindi il suo tiro a giro ha sfiorato il palo.

Alla fine Grosso lo ha sostituito per Fadera, tra i fischi degli avversari e gli applausi dei suoi compagni di squadra. Con Berardi in campo, il Sassuolo è un’altra squadra.

“Domenico lo conoscete anche meglio di me. Da tanti anni è un giocatore dominante nella categoria. Quando sta bene sposta. Siamo contenti di tenercelo stretto”. Così Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa al termine della partita.