Pisa, Gilardino: “Gasperini un maestro. Stengs sarà convocato”

Le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro alla vigilia della partita contro la Roma

Dopo l’ottimo esordio a Bergamo, con il pareggio con l’Atalanta, il Pisa si prepara alla seconda giornata di campionato, dove i nerazzurri ospiteranno la Roma di Gian Piero Gasperini all’Arena Garibaldi.

Per il Pisa sarà la prima partita in casa dopo il ritorno in Serie A, in un’Arena Garibaldi rinnovata: “Deve essere una responsabilità piacevole, il pubblico sarà la nostra benzina, ma all’interno della gara dobbiamo mantenere un grande equilibrio mentale. Ci dobbiamo fare trasportare ma in modo positivo, questo è fondamentale. Siamo contenti che ci sarà lo stadio pieno, abbiamo bisogno del loro supporto, del loro calore. I ragazzi hanno bisogno di questo affetto, ma non deve andare in eccesso quando giochiamo. Dobbiamo mantenere razionalità ed equilibrio” ha dichiarato Alberto Gilardino nella conferenza stampa della vigilia.

Davanti ci sarà la squadra giallorossa, che all’esordio ha battuto per 1-0 il Bologna. “A guidarli c’è un maestro come Gasperini, e sin dalla prima partita contro il Bologna si è visto il dinamismo e la ferocità di questa squadra. Sono forti nei singoli e nel gruppo“. Da allenatore Gilardino è imbattuto contro la Roma nei due precedenti di Serie A (una vittoria e un pareggio alla guida del Genoa), mentre non ha mai battuto Gasperini.

Gilardino ha fatto un punto sugli infortuni: “Non ci saranno Vural, Esteves e Lind. Rientra Lusuardi”. Un commento quindi su Nzola e Cuadrado: “Sono due calciatori forti e importanti, ma come ho detto bisogna fare considerazioni e massima attenzione sul minutaggio per quanto riguarda le loro condizioni”.

Gilardino: “Stengs subito in panchina. Lorran un talento”

Il Pisa è stata una delle squadre più attive in campionato. Stengs ha firmato nella giornata di ieri – giovedì – e si è già aggregato al gruppo: “Ieri Stengs si è allenato, dobbiamo dare agio a questo ragazzo di entrare nel gruppo squadra sotto il punto di vista tecnico tattico e mentale. Ha giocato in club importanti a livello europeo, può giocare da esterno e da seconda punta”. Contro la Roma sarà convocato.

Atteso in città Lorran: “Un talento. Anche per lui ci sarà un processo di crescita nell’allenarli, nello sbagliare: dovrà essere importante. Due giocatori che conosco, li ho visti, hanno particolarità diverse, ma potranno dare un contributo importante all’interno del gruppo”.

Mentre per quanto riguarda Raul Albiol, che si è incontrato con la dirigenza a Forte dei Marmi, ha dichiarato: “Al momento non è un giocatore del Pisa, mi concentrerei su quelli che ho a disposizione”.