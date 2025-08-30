Questo sito contribuisce all'audience di

Pisa-Roma, le formazioni ufficiali

Redazione 30 Agosto 2025
Ferguson, attaccante della Roma (Imago)
Le formazioni ufficiali di Pisa-Roma, match valido per la 2ª giornata di Serie A.

Dopo i due match delle 18:30, tocca agli altri due delle 20:45: oltre a Napoli-Cagliari, all’Arena Garibaldi il Pisa torna a vivere una partita di Serie A.

La squadra di Alberto Gilardino ospita la Roma di Gian Piero Gasperini per il posticipo del sabato della 2ª giornata di campionato.

I nerazzurri arrivano dal pareggio conquistato contro l’Atalanta, mentre i giallorossi hanno battuto il Bologna con il gol del neo acquisto Wesley.

Di seguito le formazioni ufficiali per la partita.

Le formazioni ufficiali di Pisa-Roma

PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Lusuardi; Tourè, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister.

A disposizione: In attesa

Matteo Tramoni (IMAGO)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N’Dicka; Wesley, Konè, Cristante, Angelino; Soule, Elshaarawy; Ferguson

A disposizione: In attesa

Dove vedere Pisa-Roma in TV e Streaming

La partita tra Pisa e Roma, in programma sabato 30 agosto alle 20:45, si giocherà all’Arena Garibaldi. Il match potrà essere seguito in diretta TV su Sky Sport, mentre in streaming su DAZN e Sky Go.