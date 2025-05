Il Pisa è promosso in Serie A con due giornate d’anticipo

Ora è ufficiale: il Pisa torna in Serie A 34 anni dopo l’ultima volta

Con due giornate d’anticipo, è ufficiale la seconda squadra promossa direttamente dalla Serie B dopo il Sassuolo.

Si tratta del Pisa, che torna in Serie A a 34 anni dall’ultima partecipazione, quella della stagione 1990/91.

Decisivi i risultati della 36esima giornata.

Nonostante la sconfitta per 1-0 – contro il Bari – è arrivata anche quella dello Spezia per 1-2 contro la Reggiana.

La stagione del Pisa

La promozione è l’epilogo di una stagione praticamente perfetta per il Pisa, praticamente sempre tra le prime tre della classifica. Nemmeno i nerazzurri sono riusciti a tenere il passo insostenibile del Sassuolo, andato in fuga solitaria verso la promozione e la vittoria del campionato, ma i 9 punti sullo Spezia sono valsi il secondo posto e la promozione diretta.

Un verdetto che poteva già arrivare la scorsa giornata in casa con la vittoria per 1-0 contro il Frosinone, ma rimandata dalla contemporanea vittoria dei liguri sulla Salernitana. Poco male, perché la squadra di Inzaghi ha dovuto aspettare solo altri 3 giorni per festeggiare a Bari. E la festa continuerà in serata al ritorno in città.

Altro capolavoro firmato Inzaghi

Il ritorno in Serie A del Pisa porta la firma di Filippo Inzaghi, ormai grande esperto di promozioni dalla Serie B. L’allenatore piacentino, alla prima stagione sulla panchina nerazzurra, è già alla terza promozione in Serie A da allenatore.

La prima era arrivata col Venezia, che aveva già portato in Serie B dalla Lega Pro. La seconda, invece, col Benevento. Quella col Pisa vale il tris personale e un’altra opportunità di tornare in massima serie.

Knaster: “Solo il primo step”

Dalla festa della squadra a Bari sono arrivate le parole di Alexander Knaster, proprietario del Pisa, intervistato da 50Canale: “Sono molto contento. Buon risultato, ma è solo il primo step. Lo abbiamo raggiunto, ora pensiamo al prossimo.

Sono felice con la proprietà, con i dirigenti, con giocatori e allenatori. I tifosi sono speciali. Tutti, anche quelli che arriveranno la prossima stagione“.