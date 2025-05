Prosegue il casting per la panchina del Pisa: la situazione

Continua la progettazione del Pisa per il ritorno in Serie A, e prosegue, anche, il casting per la panchina.

Tra i nomi in lista ci sono Pirlo e Vanoli. Con il primo sono stati avviati i contatti, e dovrebbero esserci stati anche con l’attuale allenatore del Torino.

Inzaghi invece sarà libero di valutare tutte le offerte che gli verranno presentate.

Pisa tra Pirlo e Vanoli: il punto per la panchina

Con il futuro di Pippo Inzaghi ancora incerto, il Pisa comincia a guardarsi intorno per quello che è il suo ritorno in Serie A. Tra gli allenatori in lista come detto ci sono Pirlo e Vanoli. Con il primo ex Sampdoria sono anche stati avviati i contatti nella giornata di ieri, 29 maggio.

Tra i nomi anche Vanoli, che ha però in programma un incontro nel fine settimana con Cairo per discutere del suo futuro sulla panchina granata.