Pisa, offerta per Dawidowicz

Offerta del Pisa per il difensore protagonista con la maglia dell’Hellas Verona nella scorsa stagione

In attesa di risolvere il discorso panchina, il Pisa pensa ai primi rinforzi per dopo la promozione in Serie A. Per la difesa piace Pawel Dawidowicz, difensore polacco protagonista con la maglia dell’Hellas Verona negli ultimi cinque campionati.

Il classe ’95 non ha rinnovato il suo contratto in scadenza al 30 giugno con i veneti e sarà svincolato a partire dall’1 luglio. In stagione ha raccolto 27 presenze tra Serie A e Coppa Italia, dimostrandosi elemento importante nella difesa di Zanetti.